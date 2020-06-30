В столичных СИЗО проголосовали по поправкам в конституцию 5,8 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти шесть тысяч человек смогли принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, находясь в восьми столичных СИЗО. Об этом сообщил журналистам начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз, отвечая на вопрос об организации голосования в СИЗО.

"Во всех изоляторах организованы участковые избирательные комиссии, а в СИЗО-1 ("Матросская Тишина") - даже две участковые комиссии, поскольку, как вы знаете, на территории "Матросской Тишины" есть также следственный изолятор федерального подчинения", - сообщил он.

"На сегодняшний день количество лиц, имеющих право принять участие в голосовании - 5854 человека. Все лица, которые изъявили желание, были включены в списки избирателей и приняли участие (в голосовании) за исключением 20 человек, вновь поступивших в следственные изоляторы в последние дни, и отказались от участия в голосовании 16 человек по различным причинам, начиная от политических и заканчивая религиозными", - сообщил глава УФСИН по Москве.