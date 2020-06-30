Путин одобрил идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном в Дагестане еще на месяц

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц. Об этом он сообщил во вторник во время видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, построенных Минобороны РФ.

В ходе онлайн-конференции с соответствующей просьбой обратился глава Дагестана Владимир Васильев.

"Очень хорошо. Сделаем. Договорились", - сказал Путин.

По словам главы региона, в последнее время наращиваются темпы перехода граждан между странами. "Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода и с той, и с другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. В Азербайджане непростая ситуация, тем не менее, темпы наращиваются, мы работаем, но есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, - пока он у нас до конца месяца, - если можно, еще на месяц", - сказал Васильев.

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В тот же день Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии госграницу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.

С 24 марта на всей территории Азербайджана действует особый карантинный режим, который продлен до 1 августа. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего число заражений стало расти. С 23 июня в республике ежедневно регистрируется более 500 случаев заражения коронавирусом. Свыше 53% общего числа заражений приходятся на Баку. По последним данным, в целом число инфицированных в стране составило 17 524, 213 человек умерли, 9 715 выздоровели.