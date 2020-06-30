Штат нового медцентра в Воронеже для борьбы с коронавирусом полностью сформирован

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Штат многофункционального медицинского центра для лечения коронавирусных пациентов, который построен в Воронеже, полностью укомплектован необходимыми медработниками и оснащен всем необходимым оборудованием. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все работы в новом медцентре выполнены в сжатые сроки и с высоким качеством. И это отмечают и наши работники уже полностью сформированного коллектива, который будет обслуживать это медучреждение. Диагностический блок нового медцентра оснащен самым современным оборудованием: цифровой рентгеноскопией, аппаратами ультразвуковой диагностики и эндоскопии. Венцом всего диагностического блока является современный высокопроизводительный компьютерный томограф на 64 среза", - сказал Гусев.

В многофункциональном центре предусмотрено 60 ставок врачей, 92 - среднего медперсонала, 20 - младшего медперсонала. Как сказал ТАСС главврач медцентра Станислав Попов, при приеме на работу с каждым претендентом он лично провел собеседование. "Потому что здесь будут коронавирусные больные, медикам придется заходить в "красные зоны" и подвергаться профессиональному риску. Штат для начала работы полностью укомплектован", - рассказал Попов.

По его словам, в настоящее время в медицинском центре идет итоговая проверка медицинского оборудования и обучение медперсонала. "Руководство Министерства обороны РФ все наши пожелания [при строительстве] услышало и выполнило, это было сделано в режиме онлайн. Кроме этого, нам была предоставлена возможность съездить к военным медикам в город Подольск и ознакомиться с работой многофункционального центра, который был построен на базе подольского военного госпиталя", - сказал Попов.

Многопрофильный медцентр для лечения больных с коронавирусом по типовому проекту Минобороны, ранее реализованному в Хабаровске и Подольске, возводился в Воронеже с 26 апреля, работы велись круглосуточно, без выходных. Медцентр рассчитан на 200 коек, его сотрудники готовятся принять первых пациентов с 10 июля. Построить медцентр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 15 мая поручил президент РФ Владимир Путин, когда ему о такой необходимости рассказал губернатор Александр Гусев в ходе совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах. Планируется, что после окончания пандемии коронавируса новый медцентр Воронежа будет использоваться как инфекционная больница.

Всего Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

О ситуации в регионе

За последние сути в Воронежской области выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся достигло 7 588. Из них выздоровели 4 286 человек, 44 умерли.