Власти Тверской области внесут посещение Ржевского мемориала в проекты работы с молодежью

ТАСС, 30 июня. Программы патриотического воспитания молодежи в Тверской области дополнят посещением Ржевского мемориала Советскому солдату, который открыли во вторник. Также у монумента планируется проводить прием школьников в Юнармию, сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя.

"Есть программы патриотического воспитания молодежи, и в эти программы входят маршруты посещения [мест, связанных с Великой Отечественной войной]. Ржевский мемориал будет включен в эти маршруты. Есть, например, двухдневный патриотический маршрут "Земля героев", есть уроки героизма и славы, которые у нас проходят, это тоже возможность проводить [посещение мемориала]", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что у монумента также планируется организовать прием школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". "Я уверен, что это место станет популярным и получит развитие в самые ближайшие годы", - добавил Руденя.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.

Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.