Музеи и выставочные залы в Петербурге возобновят работу с 6 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором разрешил с 6 июля возобновить прием посетителей в музеях и выставочных залах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в сообщении Смольного.

Обязательным условием для возобновления деятельности учреждений культуры будет соблюдение стандартов безопасности, утвержденных Комитетом по культуре Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательны к использованию как работниками, так и посетителями. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран. Маршрутизация должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздельные вход в здание и выход из него. В экскурсионных группах должно быть не более пяти посетителей, между гражданами необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя", - пояснили в пресс-службе.

Постановление также разрешает открыть плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), а также негосударственные бани и банные комплексы. В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 кв. м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах - не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды.