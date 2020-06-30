Тверской ветеран попросил Путина представить его погибших на войне братьев к награде

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Овинников передал президенту Владимиру Путину папку с архивными документами, в которых содержится информация о его погибших братьях, с тем, чтобы глава государства рассмотрел возможность представить их к государственной награде. Об этом ТАСС во вторник сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, возведенному в Тверской области. После торжественной церемонии один из ветеранов передал главе государства синюю папку с документами.

"Мы буквально перед мероприятием узнали, что [Иван Михайлович Овинников] попросил дать ему возможность передать президенту документы. Мы спросили, может, мы можем чем-то помочь? Он сказал - нет, у меня два брата, которые воевали, и там [в документах] - представление на государственную награду, сами братья, к сожалению, погибли", - рассказал губернатор.

По словам главы региона, ветеран хотел, чтобы Путин лично ознакомился с этими архивными документами. Президент внимательно выслушал ветерана, взял папку и сказал, что "обязательно ее изучит и разберется", отметил Руденя.