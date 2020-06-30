Власти Москвы еще не удалили персональные данные, полученные для цифровых пропусков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Персональные данные москвичей, полученные ранее для оформления цифровых пропусков во время режима повышенной готовности в столице, еще не удалены, их планируется уничтожить после завершения судебных процедур, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил журналистам, что персональные данные, использованные при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, удалены после ослабления пропускного режима. Ведомство разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", которое может быть адаптировано в регионах России для организации пропускного режима. Исключением стала Москва, где для оформления цифровых пропусков использовалась другая разработка.

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил ТАСС, что персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных". Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, в свою очередь сообщал ТАСС, что удаление данных власти планируют сделать публичным. По его словам, аналогично будут удалены данные москвичей в базе приложения "Социальный мониторинг".

О пропусках

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков было обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно было использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле были задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны были включить их номера в свои цифровые пропуска. Данное требование было обязательным, и сделать это было необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки.

С 9 июня движение по Москве осуществляется без цифрового пропуска. С этого дня штрафы за передвижение по городу без пропуска больше не выписываются.

В новость были внесены изменения (19:53 мск) — добавлены подробности по тексту.