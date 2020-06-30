Рязанские власти до 10 июля продлили режим самоизоляции для пенсионеров

ТАСС, 30 июня. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлили в Рязанской области до 10 июля. Соответствующее распоряжение во вторник подписал губернатор региона Николай Любимов.
"На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, по 10 июля 2020 года", - говорится в документе.
Ранее рязанские власти смягчили ограничительные меры в регионе, разрешив работу гостиниц, летних кафе, парикмахерских, крупных магазинов площадью до 800 кв. метров, а также прогулки в парках и занятия спортом на улице.
В настоящий момент в Рязанской области коронавирусная инфекция выявлена у 5197 человек, у 43 из которых диагноз подтвердился в минувшие сутки. Выздоровели 3506 человек, умерли 19.