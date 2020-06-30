{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Рязанские власти до 10 июля продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Власти региона ранее разрешили работу гостиниц, летних кафе, парикмахерских и крупных магазинов площадью до 800 кв. м

ТАСС, 30 июня. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлили в Рязанской области до 10 июля. Соответствующее распоряжение во вторник подписал губернатор региона Николай Любимов.

"На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, по 10 июля 2020 года", - говорится в документе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее рязанские власти смягчили ограничительные меры в регионе, разрешив работу гостиниц, летних кафе, парикмахерских, крупных магазинов площадью до 800 кв. метров, а также прогулки в парках и занятия спортом на улице.

В настоящий момент в Рязанской области коронавирусная инфекция выявлена у 5197 человек, у 43 из которых диагноз подтвердился в минувшие сутки. Выздоровели 3506 человек, умерли 19.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Медики считают, что построенные Минобороны медцентры повысят качество помощи в Дагестане
Врачи отметили, что учреждения оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием
Читать полностью