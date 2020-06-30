В Петербурге планируют открыть заведения общественного питания с 12 июля

"Внимательно изучаем возможность открытия заведений общественного питания. Ориентируемся на 12 июля, если действующие меры [по поэтапному снятию ограничений] приведут к ожидаемому эффекту", - сказал Елин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует с 12 июля разрешить работу заведений общественного питания в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-губернатор города Евгений Елин.

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С 29 июня в администрация Петербурга разрешила работу официально зарегистрированных летних террас кафе и ресторанов.

Прием посетителей в музеях и выставочных залах города возобновится с 6 июля, сообщили во вторник в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов. Обязательным условием для возобновления деятельности учреждений культуры будет соблюдение стандартов безопасности, утвержденных комитетом по культуре Санкт-Петербурга по согласованию с управлением Роспотребнадзора.

Постановление также разрешает открыть плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торговых центров), а также негосударственные бани и банные комплексы.

Поэтапное смягчение ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавирусной инфекции, началось 1 июня.