Врио главы Чувашии выступил за снижение тарифов на вывоз мусора

ЧЕБОКСАРЫ, 30 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев призвал снизить тарифы на вывоз мусора, тем самым вернув их на уровень 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, рост платы за услуги по обращению с ТКО на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года был заложен в конце прошлого года прежним составом правительства Чувашии. "Изменение цен было заложено решением прошлого кабинета министров Чувашской Республики, когда было принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на те цифры, которые мы сегодня видим - 20,8%. На мой взгляд, такое повышение тарифов в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей, недопустимо", - цитирует пресс-служба Николаева.

В настоящее время правительство Чувашии ведет соответствующие переговоры о снижении с региональным оператором ООО "МВК Экоцентр". На сегодняшний день плата за услуги по обращению с ТКО составляет для городского населения 63,15 рублей, для сельского населения - 47,56 рублей с человека в месяц.

"Я убежден, что в ближайшие один-два дня мы соответствующее юридическое решение найдем, и люди будут платить ту же цену, что платили до этого", - заключил Николаев.