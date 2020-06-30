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Пандемия коронавируса нового типа

В Саратовской области с 1 июля разрешат работу летних кафе

Это будет возможно только при соблюдении всех необходимых требований, в том числе социальной дистанции

ТАСС, 30 июня. Власти Саратовской области разрешают работу летних кафе в регионе при соблюдении необходимых требований для нераспространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 1 июля в Саратовской области разрешена работа летних кафе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа будет возможна только при соблюдении всех необходимых требований, в том числе соблюдения социальной дистанции.

В Саратовской области выявлено 6 444 случаев заражения коронавирусом нового типа, 3 344 человека выздоровели, 43 пациента умерли.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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