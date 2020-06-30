Космонавт Иванишин впервые в истории проголосовал с МКС онлайн

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Космонавт Анатолий Иванишин, который находится на борту Международной космической станции, проголосовал по поправкам к Конституции РФ онлайн. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.
"Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты", - говорится в сообщении.
Космонавт смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве.