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Голосование по поправкам в конституцию

Космонавт Иванишин впервые в истории проголосовал с МКС онлайн

Космонавт смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Космонавт Анатолий Иванишин, который находится на борту Международной космической станции, проголосовал по поправкам к Конституции РФ онлайн. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

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"Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты", - говорится в сообщении.

Космонавт смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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