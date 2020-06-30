Медики считают, что построенные Минобороны медцентры повысят качество помощи в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Три многофункциональных медицинских центра, построенные Минобороны РФ в Дагестане для борьбы с коронавирусной инфекцией, помогут сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для жителей региона, об этом во вторник в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным рассказали руководители медицинских учреждений в городах и районах республики, где были построены новые медцентры.

"На территории города Каспийска построен многофункциональный медицинский центр на 76 коек. Данный центр позволяет оказывать медицинскую помощь при различных инфекционных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции. Медицинский центр оснащен по последнему слову техники, в нем имеется высокотехнологичное оборудование необходимое для оказания высококвалифицированной медицинскую помощь на самом высоком технологическом уровне", - сказал главный врач ЦГБ Каспийска Расим Рамазанов.

В Дербенте, где также построен медицинский центр на 62 койки, строители Минобороны не ограничились запланированным объемом работ, отметил главный врач Дербентской городской больницы Абдулкафар Шихмагомедов. "Кроме того, что строители сделали все, что по плану, построены очистные сооружения, которые рассчитаны не только на этот многофункциональный центр - к ним уже подключаем частично наш комплекс больницы. Кроме того, рядом находится футбольное поле, которое нам также подарили военный строители. Спасибо огромное", - сказал Шихмагомедов.

Строительство еще одного многофункционального медицинского центра на 62 койки завершено в поселке Батаюрт Хасавюртовского района Дагестана.

"Центр оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, и сегодня он полностью готов к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в лечении самых различных патологий. Что очень важно - новый медицинский центр позволит охватить диагностикой и качественным лечением население горных районов", - сказала в ходе видеоконференции и.о. главного врача Хасавюртовской ЦРБ Кавсарат Шуайбова.

Дагестанские врачи поблагодарили президента России и руководство Минобороны РФ и военных строителей за помощь, оказанную Дагестану во время борьбы с пандемией коронавируса и строительство современных медицинских центров на территории региона.