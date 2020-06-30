Главврача больницы в Псковской области уволили после пропажи 100 тыс. масок

ТАСС, 30 июня. Руководителя Великолукской межрайонной больницы в Псковской области Елену Никанорову уволили с поста главного врача по инициативе работодателя, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

На прошедшей неделе в ходе еженедельной встречи с медиками глава области сообщил, что в великолукской больнице пропали 100 тыс. масок, а сотрудники медучреждения жалуются, что руководство заставляло их шить средства защиты самостоятельно.

"Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя. Благодарю всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур", - говорится в сообщении.

Ведерников также отметил, что сейчас главной задачей для властей станет возврат больницы к нормальной работе. Нового главного врача выберут с учетом мнения коллектива, отметил губернатор.

В начале лета на базе великолукской больницы при поддержке бригады врачей, приехавших из Москвы в конце мая по поручению президента РФ Владимира Путина, был создан второй центр для лечения зараженных коронавирусом в области.

Великие Луки - второй по величине город в регионе, где работает крупнейшее на территории субъекта предприятие "Великолукский мясокомбинат". В конце мая на производстве зафиксировали вспышку коронавируса.