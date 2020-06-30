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Пандемия коронавируса нового типа

Главврача больницы в Псковской области уволили после пропажи 100 тыс. масок

Сотрудники медучреждения жаловались, что руководство заставляло их шить средства защиты

ТАСС, 30 июня. Руководителя Великолукской межрайонной больницы в Псковской области Елену Никанорову уволили с поста главного врача по инициативе работодателя, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

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Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя . Благодарю всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур. В настоящий момент наш приоритет – максимально быстрое возвращение учреждения в нормальное рабочее русло. В этом помогут как псковские, так и московские врачи. Решение о новом руководителе будет принято с учётом мнения коллектива. #Работаем #справедливо #здравоохранение #коронавирус #регион60 #MV_007

Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

На прошедшей неделе в ходе еженедельной встречи с медиками глава области сообщил, что в великолукской больнице пропали 100 тыс. масок, а сотрудники медучреждения жалуются, что руководство заставляло их шить средства защиты самостоятельно.

"Служебная проверка в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы завершена. Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя. Благодарю всех, кто обращал внимание на проблемы в организации работы больницы и поликлиники, кто доводил информацию до ответственных структур", - говорится в сообщении.

Ведерников также отметил, что сейчас главной задачей для властей станет возврат больницы к нормальной работе. Нового главного врача выберут с учетом мнения коллектива, отметил губернатор.

В начале лета на базе великолукской больницы при поддержке бригады врачей, приехавших из Москвы в конце мая по поручению президента РФ Владимира Путина, был создан второй центр для лечения зараженных коронавирусом в области.

Великие Луки - второй по величине город в регионе, где работает крупнейшее на территории субъекта предприятие "Великолукский мясокомбинат". В конце мая на производстве зафиксировали вспышку коронавируса.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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