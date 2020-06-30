В Астраханском заповеднике впервые появился пятнистый олень

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудник Астраханского заповедника Владимир Стрелков заметил на территории Дамчинского участка заповедника нетипичное для этих мест животное - пятнистого оленя. Об этом он рассказал на страницах учреждения в социальных сетях, уточнив, что специалисты не понимают, откуда зверь взялся в этих краях.

"Встретил неожиданного гостя - пятнистого оленя. Встреча произошла на Дамчикском участке заповедника на дороге неподалеку от стелы орлана-белохвоста. Ранее пятнистые олени на территории Астраханского заповедника не встречались, привычная территория обитания этого животного находится далеко за пределами нашей области", - говорится в сообщении.

Находясь за работой, рассказал Стрелков, он заметил шакала и пошел за ним, чтобы сфотографировать. Выйдя из-за поворота, он увидел, как шакал замер неподалеку от молодого самца пятнистого оленя, звери испуганно смотрели друг на друга, после чего разбежались в разные стороны.

"Откуда в Астраханском заповеднике появился пятнистый олень, большая загадка", - добавили в пресс-службе учреждения.

Пятнистые олени водятся в Приморье, в европейской части Урала и Северном Кавказе. Также популяция представлена на Японских островах, в Европе, Северной Америке. От других видов эта порода оленя отличается яркими пятнами на меху, густой гривой и характерным белым пятном в области хвоста, которая помогает животным держаться вместе в лесу.