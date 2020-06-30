Шнуров на посту продюсера RTVI намерен включить в сетку вещания музыкальную программу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Музыкант Сергей Шнуров, накануне занявший пост генерального продюсера телеканала RTVI, заявил о планах включить в сетку вещания канала музыкальную программу.

"У нас будет совершенно точно музыкальная программа, так как я в этом кое-что понимаю. Мне казалось, что не хватает такому каналу, который вещает на русскоязычный мир, какой-то актуальной музыкальной аналитики", - сказал он во вторник в эфире RTVI.

Он также заявил о планах продюсировать сериалы для телеканала. "Конечно, будут сериалы. И мы будем покупать сериалы, и мы будем продюсировать сериалы. RTVI, я надеюсь, что оживет и станет тем самым каналом, на который будут равняться. Я хочу сделать так, чтобы мы стали той точкой притяжения, куда стремились бы молодые звезды, чтобы хотели у нас поработать", - подчернкул он.

Продюсер добавил, что намерен развивать региональные корреспондентские пункты телеканала. "Обязательно будет какая-то свежая документалистика. Помимо того, что корпункты у нас находятся в Москве, мы начнем ездить по России. <...> Я как человек, приехавший из Санкт-Петербурга, понимаю, что есть очень интересные места, есть люди удивительные, я думаю, что всему большому русскоязычному миру хотелось бы на них посмотреть", - сказал он.

Шнуров отметил, что намерен полететь в Америку, где находится нынешний акционер Микаэль Исраелян, чтобы лично принимать участие в строительстве нового офиса в Лос-Анджелесе.

Среди ближайших планов RTVI - развитие в европейских странах, а также в Грузии и Армении.