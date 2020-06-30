Губернатор Пензенской области подлил режим повышенной готовности до 12 июля

ТАСС, 30 июня. Режим повышенной готовности, который вводился в Пензенской области из-за распространения коронавируса в середине марта, продлен до 12 июля, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 12 июля. В постановление губернатора внесены изменения, предусматривающие торговлю непродовольственными товарами в торговых центрах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора на втором этапе", - сообщила Черемушкина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, возобновляется торговля непродовольственными товарами в торговых центрах при условии, что у магазинов, чья площадь не превышает 800 кв. метров, будет в том числе отдельный вход.

Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Губернатор сообщил, что возобновляется деятельность летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе, рынков и ярмарок непродовольственных товаров. Режим самоизоляции при этом сохранился для жителей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохранились.