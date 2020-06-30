Петропавловская крепость в Петербурге начнет открытие музеев с собора и тюрьмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, планирует открыть для посетителей в первую очередь самые популярные экспозиции в Петропавловском соборе и в тюрьме Трубецкого бастиона, а также пространство внутри крепости. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор музея Александр Колякин.

Музеи и выставочные залы в Санкт-Петербурге разрешено открывать с 6 июля согласно постановлению, подписанному губернатором города Александром Бегловым.

"Мы давно к этому готовились. Сейчас практика будет критерием истины, будем смотреть. Индивидуальные туры, будем использовать аудиогиды, минимизировать человеческие контакты. Будем осторожно, шаг за шагом приводить музей, все наши филиалы и экспозиции в то, что хотелось бы получить в результате. Мы начнем с реперных вещей, собор аксиоматичен у нас, тюрьма, условно говоря, тоже классика жанра. Панорама наша - вообще на воздухе, там минимум риска", - рассказал Колякин.

Он отметил, что у музея есть возможность в ближайшее время открыть для посещения филиал в крепости Орешек на острове в истоке Невы, руководствуясь постановлениями правительства Ленинградской области, где уже разрешена работа музеев.

В дальнейшем экспозиции музея истории Петербурга будут открываться постепенно, и очередность будет зависеть от интереса людей. Колякин также сообщил, что в музее уже закуплены маски, перчатки и все необходимые дезинфицирующие средства.

Петропавловская крепость - первое сооружение Санкт-Петербурга, с которого началась история города, памятник архитектуры и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков. В разработке плана крепости участвовал лично Петр I. В историко-архитектурном комплексе на Заячьем острове размещены музеи, рассказывающие и об истории города, и музеефицированы исторические объекты, например, тюрьма в крепостных стенах. Главное сооружение на территории крепости - Петропавловский собор, который со времен Петра Великого являлся официальной усыпальницей семьи Романовых.