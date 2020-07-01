Жители четырех регионов на Дальнем Востоке распределят "народные бюджеты"

ТАСС, 1 июля. Жители Бурятии, Забайкалья, Амурской области и Приморского края 1 июля одновременно с голосованием по правкам в Конституцию РФ смогут поучаствовать в опросах о распределении средств так называемых "народных бюджетов" на социальные проекты в своих регионах. Об этом ТАСС сообщили в региональных правительствах.

"Я хочу, чтобы как можно больше человек пришли на избирательные участки, особенно 1 июля - в основной день голосования. В этот день людям также представится возможность проголосовать за инициативы, на которые будет потрачен "народный бюджет", - сказала журналистам председатель федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова.

Жителям Забайкалья 1 июля предложат распределить 300 млн рублей на ремонт местных дорог и социальных объектов, строительство детских или реконструкцию спортивных площадок. По словам председателя Общественной палаты края Натальи Дроботушенко, сопутствующие голосования проводят, чтобы воспользоваться ситуацией и узнать мнение граждан по актуальным вопросам.

Глава Шилкинского района в Забайкалье Сергей Воробьев призвал местных жителей прийти 1 июля на голосование по "народному бюджету" и выбрать наиболее важные проекты. "Верю в ответственность и желание местных жителей преобразить наш район", - сказал глава.

В соседней Бурятии также распределят 300 млн рублей, выделенные республике на благоустройство населенных пунктов по поручению президента РФ Владимира Путина. В голосовании до основного дня принял участие глава республики Алексей Цыденов. Он поддержал предложение приобрести для Улан-Удэ автобусы большой вместимости.

"По автобусам вопрос правильный. <…> Если люди проголосуют за их приобретение, то [оно] уже в этом году будет", - сказал журналистам Цыденов. Он отметил, что в Улан-Удэ с каждым годом уменьшается количество частных перевозчиков, и проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее.

Сделать города и села лучше

В Приморье голосование по проекту "народный бюджет" уже идет. Во время него жители края выбирают, как преобразить свои муниципалитеты. Высказать свое мнение жители края могут до 1 июля включительно на избирательных участках во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске. Эти четыре города стали пилотными территориями в рамках проекта "Инициативное бюджетирование".

Так, жителям Находки предлагается выбрать между четырьмя объектами - это фонтан и три сквера. Во Владивостоке горожанам предстоит распределить средства между тремя проектами благоустройства. Один из них предусматривает замену окон в 48 школах, другой - создание скверов, а третий - организацию вечерней подсветки столицы Дальнего Востока. В опросные листы для жителей Артема включены две инициативы, а в Уссурийске горожане отдают свой голос за один из четырех проектов, в числе которых ремонт дворов, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и фасадов.

Жители сел Амурской области также одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ смогут поддержать понравившиеся им проекты благоустройства своих населенных пунктов.

В Петропавловске-Камчатском на двух избирательных участках жители могут решить судьбу крупной детской площадки - в начале апреля инициативная группа жителей микрорайона обратились к врио губернатора Владимиру Солодову с просьбой приостановить стройку возле места отдыха их детей.

"Жителям предстоит решить судьбу <...> игровой площадки "Кораблик". В бюллетенях два варианта: либо, по предложению резидента Свободного порта Владивосток, который уже начал там строительство на законных основаниях, рядом с детской площадкой появится административное здание, и его первый этаж на льготных условиях будет передан социальным предпринимателям, либо строительство прекращается, и площадка остается в том виде, в котором она есть", - сказали в администрации города.

Город трудовой доблести

На Колыме 1 июля жители смогут отдать свои подписи за присвоение Магадану почетного звания "Город трудовой доблести". Это станет заключительным этапом в подготовке документов перед направлением их президенту РФ.

Как отмечали в пресс-службе областного правительства, проведена большая аналитическая работа по сбору исторических архивных, музейных, печатных фактов, свидетельств и материалов, подтверждающих большой вклад жителей Магадана и предприятий города в достижение Великой Победы. Колымский парламент направил документы на экспертизу в Российскую академию наук (РАН), и в июне получено экспертное заключение РАН о наличии основания для присвоения Магадану звания "Город трудовой доблести".

Голосование по конституции

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".