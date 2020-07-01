Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Инвалиды III группы, имеющие ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, будут иметь право на бесплатную парковку с 1 июля 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 февраля подписал постановление, согласно которому утверждаются правила пользования местами бесплатной парковки инвалидами III группы, имеющими ограничение способности самостоятельного передвижения. Изменения вносятся в ч. 9 ст. 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе. Кроме того, инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид" и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Кроме того, с 1 июля инвалидам, которые обращаются за государственными или муниципальными услугами, больше не нужно предъявлять документы медико-социальной экспертизы.

В постановлении указывалось, что в ряд нормативных правовых актов были внесены изменения, которыми исключаются избыточные требования о предоставлении инвалидами при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Справка об установлении инвалидности и другие необходимые для предоставления соответствующей государственной услуги документы будут запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия или из Федерального реестра инвалидов. Это позволит повысить качество и сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам.