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Индексация пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России

Расходы на индексацию составят около 720 млн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Индексация страховых пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России. Расходы на индексацию составят около 720 млн рублей.

Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

Как сообщали в ПФР, по предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей-пенсионеров получат выплаты в результате данных изменений.

До принятия поправок на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространялись правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делались страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновлялась только после завершения опеки.

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