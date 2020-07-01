Новые выплаты на детей до 16 лет в 10 тыс. рублей начнутся в РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новые единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей начнутся в России. Пенсионный фонд России (ПФР) беззаявительно оформит и перечислит российским семьям выплаты на основе ранее принятых решений.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня подписал указ, согласно которому россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Новая единовременная выплата может охватить около 27 млн детей. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 274,3 млрд рублей на новые выплаты в июле.

В Минтруде ранее заявляли, что пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Кроме того, для выплат не требуется подача заявления, средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении пенсионного фонда.

Для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае раннее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой, отмечали в министерстве труда и социальной защиты РФ.