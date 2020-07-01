Российские пенсионеры, проживающие за границей, должны вновь подтверждать получение пенсий

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, должны будут вновь раз в год документально подтверждать получение пенсий и других социальных выплат.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин весной текущего года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции подписал постановление, согласно которому до 1 июля пенсионерам не нужно было направлять уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий.

После 1 июля механизм получения пенсий будет таким же, как раньше.

Оформление больничных

Кроме того, с 1 июля истекает срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности, которые были введены в марте текущего года.

Согласно временному порядку, правила распространялись на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществлялась на основании больничного листка, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования РФ, подписанного с использованием усиленной электронной подписи медицинским работником и уполномоченной медицинской организацией. Согласно данному постановлению, больничный лист выдавался сразу на 14 дней.