На Юге России начинается полноценный курортный сезон

КРАСНОДАР/СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Полноценный курортный сезон начинается на Юге России с 1 июля с запозданием, связанным с пандемией коронавируса. Для туристов будут доступны пляжный отдых, экскурсионные программы и другие виды развлечений. Опрошенные ТАСС представители отрасли и эксперты рассказали, что нынешний сезон может закончиться как никогда поздно, в ноябре, что позволит туристической сфере сократить потери от долгого простоя.

Республика Крым и Краснодарский край, являющиеся основными курортными регионами на Юге России, из-за пандемии коронавируса в этом году вводили ограничения в туристической сфере: средства размещения приостанавливали прием отдыхающих, пребывающих из других субъектов РФ помещали в обсерваторы на изоляцию. Ограничения начали снимать с июня, в регионы начали прибывать туристы.

Все возвращается

Кубань начала прием туристов со всей страны без ограничений с 21 июня. В регионе с 27 июня заработали зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе и другие объекты туристического показа, однако их работа возможна только при заполняемости в 10%. Кроме того, во всех городах Краснодарского края работают все отели и гостиницы вне зависимости от площади и количества номеров. Также разрешено посещение парков, скверов, набережных и других мест массового отдыха для прогулок и занятий физкультурой, спортом на открытом воздухе. Автобусные перевозки, в том числе и заказные, также доступны в Краснодарском крае с 27 июля. Кроме того, власти сняли запрет на работу туристических агентств.

Работа общепита организована с рядом ограничений: в данный момент гостей принимают лишь кафе и рестораны, имеющие отдельный вход. Туристам доступны набережные и парки, но аттракционы там в данный момент не работают. Также закрытыми продолжают оставаться театры и кинотеатры. Недоступными для посещения остаются аквапарки, аттракционы, кинотеатры, концертные залы.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал ТАСС, что загрузка санаторно-курортных учреждений уже сейчас достигла 45%, а частного сектора - 55%. "Сейчас на курорте находится примерно 6 тыс. туристов, ежедневно к нам прибывает от 500 до 700 туристов. Конечно, для нас это мало на данный период времени, но Геленджик очень старается", - пояснил он в беседе с корр. ТАСС, добавив, что курорт встречает гостей хорошей погодой, а температура воды в Черном море уже прогрелась в бухте до 26 градусов.

Отели и санатории Крыма с 1 июля начинают принимать туристов из других регионов страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. "На данный момент более 420 объектов размещения подали свои обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора", - рассказал ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

С 1 июля в Крыму также сняты ограничения на работу аквапарков, спа-комплексов и саун. При этом в пресс-службе главы региона сообщили, что под запретом пока остается работа театров и кинотеатров. "Необходимо выработать формат, при котором эти организации смогут возобновить свою деятельность. Сейчас правительство республики рассматривает данный вопрос", - привели в пресс-службе слова главы республики Сергея Аксенова.

В Севастополе, который привлекает туристов в первую очередь не пляжами, а своими достопримечательностями, многочисленными музеями, местами для отдыха на природе и историческими объектами, возобновил работу ряд объектов. Музеи на Малаховом кургане и Сапун-горе в Севастополе возобновили работу 16 июня. Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" открылся для посетителей 18 июня, однако пока там доступны экскурсии только под открытым небом. С 1 июля в городе смогут открыться развлекательные центры, игровые детские комнаты, бассейны, бани, сауны, аквапарки, а также спортивные, творческие и музыкальные секции. На сайте правительства города сообщается, что с 1 июля возвращаются к работе театры и концертные организации, работавшие ранее в режиме репетиций, планируется возобновить и однодневные экскурсии по Севастополю. Также в полноценном формате откроются библиотеки, выставочные залы.

"С учетом рекомендаций, которые необходимо выполнять Роспотребнадзором, возобновляем работу в обычном режиме всех организаций, всех юридических лиц, за исключением деятельности хостелов, потому что это единственный вид временного пребывания, где невозможно обеспечить никакую, даже временную самоизоляцию, и ни один санитарный режим не даст эффекта. Мы отменяем ограничения на проведение мероприятий численностью не более 100 человек. Въезд и выезд граждан без ограничений", - рассказал на заседании оперативного штаба врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сезон состоится

После введения послаблений в туристической отрасли резко вырос спрос на отдых на курортах Юга России. В регионах уверены, что несмотря на сильно отложенный старт, сезон все-таки состоится.

"Курортный сезон в Крыму состоится, с уверенностью могу теперь об этом говорить. В последние дни динамика очень неплохая. Видно, что туристы активно поехали в Крым, я вижу уже заторы на крымских дорогах, причем автомобили не с крымскими номерами. Пока, очевидно, о какой-то статистике говорить еще рано. Мне кажется, что в первых числах июля, 5-10 числа можно будет уже приводить цифры и строить прогнозы", - рассказал ТАСС руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и владелица мини-отеля в Севастополе Наталия Стамбульникова отметила, что туристы доверяют тем требованиям безопасности, которые предпринимает туристическая отрасль по требованию Роспотребнадзора, и не отменяют свои планы на отдых и оздоровление. По ее словам, бронирование средств размещения в регионе идет высокими темпами.

"По моему прогнозу, примерно половины туристов от уровня прошлого года Крым недополучит. Но сейчас бронирование активно идет, от 70% до 100% уже [загрузка отелей]. На моем объекте, это мини-гостиница, загрузка сейчас стопроцентная", - сказала собеседница агентства.

Директор крупнейшей на Юге России сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал ТАСС, что спрос устойчиво растет в последнюю неделю после официального заявления властей о снятии ограничений. "Если раньше мы продавали [размещение на] 30 человек в день, то сейчас уже продаем 120 человек в день. То есть за неделю в четыре раза вырос спрос. Это нам позволяет говорить с уверенностью, что загрузка в июле будет не меньше 70-80%, а в августе - близка к 100%", - сказал он.

По словам экспертов, в условиях пандемии в этом сезоне отмечается тенденция на изолированный отдых в небольших средствах размещения, большого спроса на экскурсионные программы не ожидается. "Наиболее востребованными в настоящее время в Крыму является размещение в мини-отелях и апартаментах, спрос на данную категорию объектов размещения достаточно высок. Люди хотят отдыхать более индивидуально. В этом плане, конечно, самоизоляция повлияла на людей, и боязнь заражения тоже присутствует", - рассказал ТАСС Стрельбицкий.

Отмена справок спасла отрасль

Отели, хостелы и санатории смогли возобновить работу только при соблюдении требований Роспотребнадзора. Одним из ключевых было и обязательное наличие справки на отсутствие коронавируса у отдыхающих в санаториях, которое Роспотребнадзор отменил с 27 июня, заменив данную справку на документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Как отмечают эксперты, требования привели к дополнительным финансовым затратам при возобновлении работы гостиниц и санаториев, некоторые из них посчитали экономически невыгодным открываться в этом году. При этом участники отрасли надеются на покрытие дополнительных расходов за счет продления курортного сезона в этом году вплоть до конца осени.

"С 1 июня 2020 года в Сочи открылись лишь 20 санаториев из 65. Все остальные отложили начало работы, кто до 15 июля, кто до 1 сентября, а целый ряд знаковых объектов закрыты до ноября 2020 года, они посчитали, что простой им обойдется дешевле. Резорты с лечением, которые решили начать работать, выполнив все предписания администрации и Роспотребнадзора, ради чего им пришлось пойти на немалые финансовые затраты, ежедневно терпят огромные убытки", - сказала ТАСС Валентина Богданова, председатель правления Ассоциации отельеров АМОС. По ее словам, убытки связаны с низкой заполняемостью номерного фонда на начальном этапе, которая достигает в среднем 20% от общего объема, а для покрытия текущих возникших дополнительных расходов загрузка должна достигать 70%.

Президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина отметила, что ситуация начинает выравниваться после отмены справок об отсутствии коронавируса для отдыхающих в санаториях. "История из ряда вон выходящая, потому что санатории открывались первыми и с обязательным требованием справки для гостей, а когда запустили отели (для размещения в отелях не требовалась справка - прим. ТАСС), к сожалению, забыли, что эту фразу надо убрать из постановления. И одной такой фразой, как оказалось, можно уничтожить отрасль, гости просто отменяли брони в санаториях и селились в отели, потому что там эта справка не нужна, миллионные отмены пошли в санаториях", - пояснила она.

Председатель комитета Евпаторийского городского совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса, туризма, инвестиционной деятельности и предпринимательства Светлана Павицкая отметила, что отмена справок значительно упростит работу санаториев и сократит расходы, которые изначально не закладывались в сметы.

Алексан Мкртчян отметил, что отрасль рассчитывает на продление туристического сезона плоть до ноября, что позволит частично покрыть дополнительные расходы и компенсировать недополученную в весенний период прибыль. "В этом году из-за того, что было скомкано начало сезона, будет потрясающий конец сезона за счет того, что крупные предприятия не смогут отправить в отпуск всех в июле - августе. Мы это уже видим по запросам. Сезон будет продлен как никогда долго, до середины октября примерно, а то и на начало ноября", - сказал собеседник агентства.

Представители отрасли призывают россиян приезжать на отдых на отечественные курорты. "Даже тем, кто не переболели коронавирусом, нужно приехать к морю, к солнцу, поправить свое здоровье и получить заряд энергии. Как показала практика, люди с ослабленным иммунитетом больше всего подвержены любому вирусу, резюмировал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.