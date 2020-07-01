В России впервые введен в действие свод противопожарных правил МЧС к ТРЦ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Разработанный впервые свод правил "Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности", утвержденный приказом МЧС России и зарегистрированный в Росстандарте, вступил в действие 1 июля.

"Его положения устанавливают требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, последующей эксплуатации, а также при техническом перевооружении многофункциональных зданий высотой не более 50 м", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как следует из самого свода правил, в число таких объектов попадают и торгово-развлекательные центры (ТРЦ). До вступления в силу этого документа действовал свод правил "Здания и комплексы многофункциональные", разработанный Министерством строительства и ЖКХ России. Но в нем не были прописаны некоторые требования, как и не уточнялись объекты, на которые распространяются правила.

Документ впервые дает определение многофункциональным зданиям. К ним относятся те здания, которые содержат помещения, части здания или пожарные отсеки в любой комбинации: кинотеатры, концертные залы, выставки, организации торговли и общественного питания, аптеки, помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, а также банки, конторы, офисы, стоянки автомобилей, гостиницы и апартаменты.

Ранее при проектировке таких объектов была предусмотрена разработка специальных технических условий, которые должны были согласовываться с МЧС. Новый свод правил предусматривает четкие требования к размещению таких зданий по отношению к соседним объектам и пожарным отсекам в них - в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности определяется допустимая этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека. Как следует из документа, теперь подъезд пожарных машин к таким объектам должен быть обеспечен со всех его сторон. Помещения, рассчитанные на одновременное пребывание более 150 человек (например, кинотеатры), следует размещать не ниже первого подземного этажа (за исключением подземных автостоянок). Кроме того, документом устанавливаются правила для размещения путей эвакуации и эвакуационных выходов, установления систем противопожарной защиты и электрооборудования.

Сфера действия

В МЧС пояснили, что "положения свода правил не распространяются на объекты защиты, запроектированные, построенные и эксплуатируемые по ранее действующим нормативным документам по пожарной безопасности". Настоящий свод правил не распространяется на проектирование и строительство временных и мобильных зданий и сооружений, уточняется в документе.

После пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове масштабные проверки показали, что недостатки противопожарной защиты объектов часто обусловлены разобщенной системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и вводе зданий в эксплуатацию. Анализ свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, когда МЧС лишилось функций надзора в строительстве, показал, что в 80% случаев имеются нарушения строительного характера в области пожарной безопасности. Их можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капительном ремонте.