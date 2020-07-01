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Мэр американской Ситки не думает, что статую правителя русских владений на Аляске продадут

Ранее группа жителей Ситки предложила убрать памятник, потому что он может оскорблять чувства представителей коренных народов

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Мэр американского города Ситки (штат Аляска) Гэри Пэкстон не считает, что статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX века, будут кому-либо продавать, в том числе фонду Art Russe. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Ранее группа жителей Ситки предложила убрать памятник работы скульптора Джоан Багби-Джексон, который был подарен муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлен в парке перед зданием общественного центра. Активисты полагают, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов. Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова в понедельник заявил о готовности выкупить указанный памятник.

На просьбу прокомментировать, возможна ли продажа памятника фонду Art Russe, Пэкстон ответил: "Я не уверен, что это потребуется". "Я не думаю, что это особенно вероятно и реалистично", - добавил он. "Я считаю, что путем публичного, цивилизованного, конструктивного процесса мы решим, как сохранить память о нашем русском наследии и чтить его", - отметил мэр.

По словам Пэкстона, на то, чтобы принять какое-либо окончательное решение относительно памятника, "потребуется два или три месяца". "Если будет принято какое-то решение, это будет решение городского совета, а не мое", - констатировал он.

На вопрос о том, поступали ли предложения о покупке памятника от фонда Art Russe, он ответил: "Нет, не знаю, получил ли его кто-то из сотрудников. Если бы они получили, я, вероятно, знал бы об этом. Мне не известно, чтобы мы получали его". Городской управляющий Ситки (штат Аляска) Джон Лич также в понедельник сообщил ТАСС, что не получал предложений от фонда.

Согласно законам Ситки, за решение основных административных вопросов отвечает городской управляющий. Его выбирает городской совет в составе семи человек. В их число входит мэр Ситки, который выполняет главным образом церемониальные функции.

Как могут поступить с памятником

Лич ранее допустил, что памятник, если его решено будет убрать из центра города, могут переместить в городской исторический музей. По его словам, группа лиц, добивающаяся переноса статуи, выступила 23 июня на открытой сессии городского совета. Кроме того, несколько человек "также выступили в защиту статуи".

По словам Лича, они заостряют внимание на том, что памятник представляет историческую и художественную ценность. Лич отметил, что решение о возможном переносе статуи должен принимать городской совет. "Но пока не было представлено каких-либо законопроектов о том, чтобы что-то предпринять", - пояснил он.

Ранее Пэкстон заявил, что одним из вариантов действий местных властей может стать сохранение статуи Баранова и одновременно с этим установка в городе еще одного памятника кому-либо из представителей коренного населения этого региона Аляски - тлинкитов.

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