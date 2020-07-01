В Приамурье сняли ограничения на сообщение с городом Свободным

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области отменили ограничения на автомобильное сообщение с городом Свободным, введенное из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ограничения на въезд и выезд были введены в Свободном с 30 апреля в связи с особо неблагоприятной обстановкой с новым коронавирусом. По последним данным, в городе диагноз подтвержден у 408 человек (в области - 1 707). Коэффициент распространения инфекции в Приамурье - 0,8.

"С 1 июля сняты все ограничения по въезду на территорию города Свободный. Также сняты ограничения с работы гостиниц в городах Белогорск, Тында, Шимановск, которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки", - сообщили в пресс-службе.

С 6 июля власти планируют открыть кинотеатры (кроме расположенных в Благовещенске и Свободном, где эпидобстановка пока остается напряженной). Кинотеатры будут работать с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Ограничения в работе туристической отрасли могут быть поэтапно сняты, если коэффициент распространения заболевания в регионе в течение 5 дней составит менее 1,0.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.