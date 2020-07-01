В Приморье восстанавливают проезд на шести участках дорог после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Дорожные службы восстанавливают проезд на шести участках дорог в Приморье после сильных дождей и подъема воды в местных реках в нескольких районах края, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Прошедший в конце прошлой недели дождь привел к нарушению автомобильного сообщения с несколькими селами в четырех районах. В понедельник дорожные рабочие наладили проезд к трем населенным пунктам, в двух районах края - Чугуевском и Кавалеровском - введен режим ЧС.

"Ограничен проезд на автодороге Лукьяновка - Новополтавка в Красноармейском районе из-за выхода на пойму реки Наумовка. В Кавалеровском районе ограничен проезд на дороге Осиновка - Рудная Пристань - Леноно. В Ольгинском районе нет проезда на 370 километре автодороги 300 км - Фурманово из-за размытого подхода к мосту. Бригада АО "Примавтодор" ведет ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Также нарушен проезд на третьем километре автодороги Загорное - Краснояровка в Яковлевском районе, подтоплен мост в селе Абражеевка Черниговского района, сохраняется высокий уровень воды на дорогах в селе Подгорное Кировского района.

По данным регионального правительства, опасных гидрологических явлений на реках не наблюдается, после ливней затоплены поймы отдельных рек в центральных и западных районах Приморского края. Оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Дожди в Приморье начались 20 июня, в пятницу синоптики распространили предупреждение о сильных дождях на юге региона, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках и подтопления.