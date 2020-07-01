В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за угрозы пожаров

ТАСС, 1 июля. Спасатели Магаданской области в среду объявили на 1-2 июля экстренное предупреждение в четырех городских округах региона в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

По данным спасателей, особо опасная пожарная обстановка складывается в Тенькинском, Ягоднинском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах. На территории этих районов существует риск возникновения ЧС.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 1-2 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе центра.

Как сообщили журналистам в департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, специально для борьбы с природными пожарами 29 июня в Магадан прибыла группировка из 30 десантников федерального резерва Приволжского авиаотделения "Авиалесоохраны". Группу направили в Среднеканский район, где зафиксировано самое большое количество возгораний.

По информации синоптиков, в этом году на территории Колымы наблюдается аномально высокая грозовая активность. Большая часть гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне. За последние две недели синоптики зафиксировали более 65 гроз, из них более 45 - без дождя. В июне на Колыме произошло более сотни пожаров, большая часть - из-за возгорания травы или мусора.