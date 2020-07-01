Вывозной авиарейс из Гуанчжоу прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Вывозной авиарейс из китайского Гуанчжоу компании China Southern Airlines с россиянами на борту приземлился во Владивостоке в среду. Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта столицы Приморья.

Согласно данным табло, рейс CZ 8379 из Гуанчжоу приземлился во Владивостоке в 13:28 (06:28 мск).

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом. С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия полностью остановила международное пассажирское авиасообщение.