ГИТИС начинает очные прослушивания на актерский и режиссерский факультеты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС начинает проведение очных прослушиваний абитуриентов на актерский, режиссерский, а также на факультеты эстрады, сценографии и другие. Прослушивания будут идти в течение всего месяца, каждый день их будут проходить в среднем 80 человек, сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский.

"Институт организует примерно до семи точек для прослушиваний. Мы делаем такие маршруты, которые позволяют не пересекаться разным направлениям. У нас будет приниматься по восемь человек в час. Никакой толпы быть не может", - сказал он.

Абитуриентов будут принимать по трем адресам. "В рамках одного здания будут принимать три человека из одной мастерской. В другом здании будут три принимающих с разных курсов", - пояснил ректор. Ожидается, что в среднем в день будут прослушаны 80 человек, максимум смогут принять до 112 человек - такое количество ожидают на режиссерском факультете, где курс набирает Юрий Бутусов.

Заславский обратил внимание, что количество человек, прослушиваемых в день, сократилось примерно в два раза. "Раньше в день мы прослушивали по максимуму до 300 человек, сейчас мы будем максимум прослушивать 112 человек. Мы провели немало предварительных консультаций, и какой-то первоначальный отбор уже был сделан", - пояснил он. Ректор добавил, что в этом году не будет привычных трех туров, они будут уплотнены до двух.

Строгое соблюдение норм

Заславский заверил, что будет жестко соблюдаться электронная запись. "Каждый человек, прежде чем зарегистрироваться, должен записаться и поставить галочку, что он ознакомлен со специальными правилами этого года", - уточнил он. Согласно правилам, при входе в вуз будет проводиться термометрия и лица с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой допускаться не будут. В вузе и на прилегающих территориях будет обеспечено соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м, абитуриенты также будут обязаны находиться в масках и перчатках.

Региональные прослушивания

ГИТИС проведет также региональные прослушивания. Они состоятся 2 и 3 июля в Грозном на базе Государственного русского драматического театра имени Лермонтова. Мастера ГИТИС прослушают абитуриентов из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии. Успешно прошедшие прослушивания получат рекомендации к прохождению очных творческих прослушиваний в Москве.

В связи с пандемией въезд в Грозный ограничен и ребят из республик будут встречать представители Министерства культуры Чечни.