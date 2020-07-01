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Пандемия коронавируса нового типа

Япония не исключает повторного введения режима ЧС в случае резкого роста числа зараженных

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что в настоящее время необходимости в подобных мерах нет

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Власти Японии допускают повторное введение режима ЧС в стране в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Если число новых инфицированных, даже несмотря на предпринимаемые нами усилия, начнет резко расти, при самом плохом развитии ситуации есть возможность повторного объявления режима ЧС", - отметил он. В то же время Суга подчеркнул, что в настоящее время необходимости в подобных мерах нет.

По последним данным, общее количество инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцесс"), достигло 19 481. Во вторник прирост новых случаев инфицирования по всей стране составил 138 - это самый большой показатель с 4 мая. Число летальных исходов составляет 985. Всего в стране выздоровели порядка 17,2 тыс. человек. 43 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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