Власти Карелии обратились за допфинансированием для увеличения зарплаты лесничих

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Карелии сформировали предложение в бюджет 2021 года для дополнительной субвенции республике в размере 188 млн рублей. Федеральные средства пойдут на увеличение зарплаты лесничих почти в два раза и доведение ее до средней по отрасли, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

"В этом году, когда мы формировали предложения в бюджет 2021 года, мы заложили эти суммы в соответствии с методикой. Увеличение мы попросили значительное, практически на 200 млн рублей, для того чтобы поднять уровень заработной платы. Потому что мы закупаем технику, обновляем материально-технические базы, восстанавливаем лесничества, но если не будет людей, которые буду работать с техникой, все остальное бессмысленно", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день средняя зарплата инспектора лесного контроля и пожарного надзора в регионе немного превышает 20 тыс. рублей. По мнению властей, это один из основных факторов, почему в республике при штатной численности лесной охраны в 809 единиц в реальности заняты на них только 642 человека. При этом, по оценке министерства, оптимальным для такого лесного региона, как Карелия, стало бы доведение штатного расписания до 1 663 единиц.

"Мы ставим планку, чтобы средняя зарплата по лесохозяйственной отрасли была в пределах 40 тыс. рублей в месяц. Объективно для жителей сельской местности работа за такие деньги должна быть востребована. Сейчас средняя зарплата находится в районе 24 тыс. рублей", - пояснил Щепин. Министр также отметил, что зарплата в государственных подведомственных учреждениях должна быть конкурентной, ведь в Карелии практически 70% леса находится в аренде, а также развит лесоперерабатывающий комплекс, предлагающий специалистам более комфортные и выгодные условия работы.

Глава регионального ведомства также отметил, что в республике работают учебные заведения (в том числе специалистов лесной отрасли готовит Петрозаводский госуниверситет), которые готовы работать со студентами дистанционно. Это особенно важно для жителей сельских территорий, для которых поездки в столицу региона могут быть обременительны с финансовой точки зрения.