Голосование по поправкам к Конституцию России началось в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ началось в Кишиневе, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков.

"Граждане России приглашаются принять участие в голосовании с 08:00 до 20:00 часов (совпадает с московским) в Консульском отделе Посольства РФ", - отметил он.

Ранее участок для голосования был также открыт в Тирасполе. Как прокомментировала журналистам председатель оказывающей содействие в организации голосования Центральной избирательной комиссии непризнанного Приднестровья Елена Городецкая, голосование в этом городе проходит достаточно активно. С 29 по 30 июня в нем приняли участие больше 2 тыс. граждан РФ, проживающих на левом берегу Днестра.

Мерам санитарной безопасности уделено особое внимание. Посольство России в Молдавии просит пришедших на участки граждан использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты. Также обязательно ношение маски и перчаток в помещении для голосования и соблюдение социальной дистанции. В настоящее время на консульском учете в Молдавии находятся около 200 тыс. российских граждан, включая несовершеннолетних.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.