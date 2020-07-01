В медколледжи Москвы уже подали заявления на поступление более 7,5 тыс. абитуриентов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в медицинские колледжи столицы за первые 10 дней приема заявок. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было получено чуть более 3 тыс. заявлений, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"В Москве уже более 7,5 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в медицинские колледжи. Подать заявление на поступление в медколледжи можно после 9 и после 11 класса. Прием заявок в этом году осуществляется в электронном виде на официальном сайте мэра Москвы", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией подать заявление на поступление можно только дистанционно. При подаче заявления абитуриент должен прикрепить в электронной форме документ, удостоверяющий его личность, и документ об образовании, например, аттестат. Результаты ЕГЭ для поступления в медицинские колледжи не требуются.

"В медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы студенты обучаются по различным направлениям подготовки с присвоением квалификации: медицинская сестра/брат, фельдшер, медицинский лабораторный техник, акушерка, зубной техник и др. Все выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании. По окончании колледжа специалисты среднего звена конкурентоспособны, готовы к самостоятельной профессиональной деятельности и востребованы в медицинских организациях города Москвы", - отметила директор медколледжа № 7 Елена Бояр, чьи слова цитирует пресс-служба.

Там уточнили, что поступающие в медицинские колледжи на специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело" и "Акушерское дело" проходят вступительное испытание психологической направленности (тестирование), а на специальность "Стоматология ортопедическая" - творческое испытание (выполнение рисунка объемных фигур). В этом году они также проводятся в дистанционном формате. При поступлении на направление "Лабораторная диагностика" вступительное испытание не проводится.

"В случае, если численность поступающих превышает количество мест, вводится рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы, указанных в документах об образовании, и учитываются индивидуальные достижения абитуриента", - заключили в пресс-службе.