Сотрудники Барнаульского зоопарка пришли голосовать на участок с медвежонком

БАРНАУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Пятимесячная бурая медведица Глаша сопровождала сотрудников Барнаульского зоопарка во время голосования на одном из участков в региональном центре Алтайского края. Таким образом зоопарк решил привлечь внимание жителей города к голосованию и сделать его запоминающимся, сообщил в среду ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев.

"Все выборы мы стараемся привлекать население разными форматами и методами - наверное, все это из моих детских воспоминаний, когда на участки приходили, и там чувствовался праздник. Если каждый будет вносить свою изюминку в программу, то так и будет. Стараемся разнообразить жизнь, хотим, чтобы дети, которые приходят с родителями, были рады и счастливы, и чтобы им запомнился этот день. На прошлые выборы мы приходили с тигренком, на это голосование пришли с медвежонком", - рассказал Писарев.

Маленькой бурой медведице Глаше около пяти месяцев, она приехала в Алтайский край из соседней Республики Алтай. Одиноко бродившего у села Онгудай медвежонка подобрали охотоведы - поиски мамы-медведицы не увенчались успехом, и она два месяца жил у охотоведа, пока решалось, что с нею делать. Позднее Барнаульский зоопарк получил письмо от республиканского Минприроды с предложением забрать животное, необходимые для этого документы были оформлены, и уже месяц Глаша живет в Барнауле.

"Она шустрая и веселая, в отличие от нашего маленького гималайского медведя", - поделился директор зоопарка.

Как сообщила ранее председатель избиркома Алтайского края, на 10:00 (6:00 мск) в регионе проголосовали 38,6% избирателей, это более 700 тыс. человек.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.