Пользователи приложения "Дневник МЭШ" смогут следить за распорядком ребенка в детском саду

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новые функции появились в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Теперь пользователи смогут следить за распорядком своего ребенка в детском саду, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"В меню мобильного приложения появились новые разделы - "Расписание" и "Ученик". В первом можно узнать о том, что делают дети в течение всех 12 часов, которые они проводят в детском саду. Например, в какие часы воспитанники спят, обедают, играют, гуляют или учатся. Во втором разделе доступно меню детского сада, в том числе информация о составе и калорийности завтрака, обеда и полдника, включая содержание полезных веществ - белков, жиров, углеводов - в каждом блюде", - говорится в сообщении.

Сообщить в учреждение о том, что ребенок не сможет прийти в группу в определенный день, теперь также можно в онлайн-формате через приложение.

Мобильное приложение "Дневник МЭШ" запустили в сентябре 2019 года. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru. Для авторизации в нем достаточно ввести данные учетной записи. Вся указанная в личном кабинете информация синхронизируется с приложением автоматически.

Пользователям приложения доступны основные возможности электронного дневника - одного из ключевых сервисов проекта "Московская электронная школа".