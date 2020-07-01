На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам в Конституцию России

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Все четыре участка на Украине для голосования - в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе - по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись без каких-либо проблем. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства.

"Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя, - заверил дипломат. - Перед открытием участка председатель участковой комиссии вместе с ее членами проверили пломбирование урн и кабинки для голосования. Все соответствует нормам".

На избирательный участок № 8298, который открыт на территории посольства РФ в Киеве, ровно в 8:00 первой пришла гражданка России из Тулы. В беседе с корреспондентом ТАСС она рассказала, что приехала в Киев в гости, однако не смогла вернуться домой из-за пандемии коронавируса, поэтому решила принять участие в голосовании на Украине. "Это мой долг. Я принимаю участие во всех избирательных кампаниях", - отметила она.

При входе в российское дипломатическое представительство посетителям измеряют температуру тела, у людей есть возможность продезинфицировать руки. Все члены комиссии, а также участники голосования - в масках и перчатках. На случай, если у кого-то из посетителей будет повышенная температура, на открытой уличной площадке предусмотрена специальная кабинка для голосования.

Обстановка возле посольства в Киеве спокойная так же, как и в Харькове, Львове и Одессе. Однако, как отметил председатель участковой комиссии, в центре Харькова собираются радикалы, которые намерены идти к генеральному консульству РФ, где проходит голосование, чтобы блокировать его. Возле посольства в Киева дежурят немногочисленные наряды полиции и Национальной гвардии.

На консульском учете на Украине состоят более 150 тыс. россиян, еще примерно 10 тыс. проживают в стране временно.