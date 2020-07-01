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Голосование по поправкам в конституцию

В комиссии онлайн-голосования сообщили, что все поданные данные проходят проверку

Все учетные записи граждан, подавших заявление на участие в ДЭГ, дополнительно перепроверялись на трех этапах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Данные участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ проходят сверку, подтасовки исключены. Об этом заявили в среду в Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ).

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"Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы Общественным штабом и проведены территориальной избирательной комиссией по дистанционному электронному голосованию с тем, чтобы не допустить подтасовок, возможностей двойного голосования и других инцидентов", - сказали в комиссии.

Собеседник агентства добавил, что все учетные записи граждан, подавших заявление на участие в ДЭГ, дополнительно перепроверялись на трех этапах. Сначала пользователи получили проверочное СМС, затем был проведен анализ sim-карт на активность в течение пяти последних дней. После этого Общественный штаб провел выборочный обзвон пользователей, подавших заявление на участие в электронном голосовании.

"После старта голосования, 26 июня, дополнительная сверка проводилась ежедневно в ручном режиме во всех участковых комиссиях. На сегодняшний день такую сверку прошли более 1,05 млн кабинетов пользователей. В результате около 2 тыс. выявленных сомнительных записей подвергли дополнительной проверке. На сегодняшний день выявлено 284 сомнительных записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей", - сообщили в комиссии.

Попытки проголосовать дважды

"Ранее в интернете вновь появилась информация о возможности проголосовать в электронном виде за другого человека при наличии у злоумышленника персональных данных и sim-карты. Создание таких аккаунтов само по себе приравнивается к созданию фальшивых документов и является уголовно наказуемым преступлением. Также для электронного голосования недостаточно было просто завести кабинет. Необходимо было также пройти первичную многоуровневую проверку, которая включала в себя сопоставление данных пользователя с системой ГАС Выборы, с федеральными информационными базами ПФР и МВД, анализ транзакций и активности использования личного кабинета в течение года", - сообщили в комиссии.

Общественный штаб по наблюдению и контролю за Общероссийским голосованием в столице попросил Мосгоризбирком провести итоговую сверку списков после окончания электронного голосования. После его завершения в избиркомы будут переданы перечни проголосовавших онлайн, чтобы убедиться, что все они вычеркнуты из списков на получение бюллетеней.

"Территориальная избирательная комиссия по электронному голосованию еще раз заявляет о том, что несмотря на попытки обмануть систему электронного голосования все обнаруженные факты будут тщательно разобраны и при необходимости исключены из результатов голосования, как и происходило на протяжении всего хода дистанционного голосования", - заключили в комиссии.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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