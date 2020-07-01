Наблюдатели за голосованием вышли на все 3 608 участков в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Наблюдатели за голосованием по поправкам к Конституции РФ в среду вышли на все 3 608 участков в Москве. Об этом ТАСС в среду рассказал руководитель корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.

Всего в Москве за ходом Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ следят более 21,5 тыс. наблюдателей. В их число входят представители политических партий, некоммерческих организаций, а также инициативные граждане.

"Сегодня наблюдатели вышли на все 3 608 участков в Москве. И хотелось бы отметить, что несмотря на то, что голосование проходит 7 дней, все наблюдатели работают в постоянном режиме и продолжают информировать штаб о происходящем на участках", - сказал Ковалев.

Он отметил, что все жалобы, которые поступают от наблюдателей, оперативно отрабатываются. "Эта система [корпус наблюдателей] еще раз доказала свою эффективность. Все, кто хотел стать наблюдателем, смогли это сделать. Специально для этого их обучение было продлено до 26 июня", - добавил он.

Руководитель корпуса наблюдателей также поблагодарил всех, кто в эти дни наблюдает за голосованием, за выдержку и внимательность. "От лица Общественного штаба и корпуса наблюдателей хочу еще раз сказать спасибо всем, кто все эти дни осуществляет контроль за голосованием в Москве. Это важная миссия для всего общества. Сегодня, 1 июля, призываю всех наблюдателей быть особенно внимательными, чтобы обеспечить открытость, прозрачность и законность голосования", - сказал собеседник агентства.

Общероссийское голосование началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня) предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".