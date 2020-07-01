В Крыму по вопросу о поправках к конституции проголосовали более 1 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Участие в голосовании по вопросу о поправках к Конституции РФ в Крыму уже приняли более 1 млн человек, что составляет около двух третей от общего числа избирателей, сообщил журналистам на пресс-конференции в среду председатель крымского избиркома Михаил Малышев.

"Число граждан, включенных в списки участников голосования в Республике Крым, составляет 1 млн 499 тыс. 112 человек. Уже сейчас я могу сказать, что более миллиона крымчан уже участвовали в голосовании", - сказал Малышев.

Он уточнил, что 1 июля в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) начали работу все 1 165 избирательных участков, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан, например в больницах. В семи городах Крыма, в том числе Симферополе, Керчи и на курортах, используются 247 электронных комплексов для обработки избирательных бюллетеней.

В среду в России проходит основной день общероссийского голосования по поправкам к конституции, россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".