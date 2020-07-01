В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

В стране шестой день подряд выявляют не больше 7 тыс. инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост в относительном выражении не превышает 1%.

Самые низкие темпы прироста за сутки зафиксированы в Севастополе и на Чукотке (0%), Москве (0,3%) и Калининградской области (0,4%). В Костромской и Московской областях, а также Северной Осетии и Еврейской автономной области они составили 0,5%, уточнили в штабе.

В Подмосковье выявили 306 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 262, в Ханты-Мансийском автономном округе - 261, в Свердловской и Иркутской областях - 256 и 248 соответственно.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение сейчас, снизилось с 225 879 до 221 938.

Выздоровевшие пациенты

Число пациентов, выписанных за сутки после коронавируса, составило 10 281, общее число выздоровевших достигло 422 931. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 64,6% от общего числа случаев коронавируса в России.

По выздоровлению выписаны 845 пациентов в Санкт-Петербурге, 812 в Московской области, 359 - в Ростовской, 308 - в Нижегородской, 302 в Кабардино-Балкарии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 216 человек, до 9 536. Сутками ранее показатель составлял 154.

По данным штаба, всего в стране из-за коронавируса умерли 1,46% заразившихся. За сутки умерли 46 пациентов в Санкт-Петербурге, 35 в Москве, 24 в Московской области, 17 в Красноярском крае, восемь в Нижегородской области, шесть в Свердловской области и шесть в Дагестане.