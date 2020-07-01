В России за пять месяцев 2020 года число пьяных ДТП снизилось на 10%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Количество ДТП из-за нетрезвых водителей в России за первые пять месяцев 2020 года сократилось почти на 10%. Об этом сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

"За первые пять месяцев 2020 года количество пьяных ДТП снизилось на 9,6%. Но это все равно немало. Нетрезвое вождение абсолютно недопустимо", - сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

Черников сообщил, что в последние годы каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения, при этом последствия от таких аварий очень тяжелые. В них погибает каждый четвертый. "Наша общая задача - не дать пьяному человеку вообще начать поездку, предотвратить возможное ДТП и спасти чью-то жизнь. Увидел нетрезвого человека, который хочет куда-то ехать, - останови или хотя бы сообщи в полицию", - сказал Черников.

Вместе с тем, сообщил он, число граждан, проявляющих принципиальную позицию в этом вопросе, растет. Активные граждане объединяются в социальных сетях, поддерживая борьбу с нетрезвыми водителями, оперативно сообщают информацию о таких нарушителях. "Только в прошлом году в ходе отработки таких сигналов сотрудниками ДПС задержано более 29,6 тыс. водителей, управлявших автотранспортом с признаками опьянения", - пояснил Черников.

Смертельные ДТП

В ГИБДД также добавили, что нарушения правил дорожного движения стали основными причинами гибели людей на российских дорогах, каждое третье смертельное ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения.

"Посмотрите хотя бы на цифры за последние пять месяцев. Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85% участников дорожных аварий. Каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое - с нарушением скоростного режима, каждое шестое - с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части", - сказал Черников.

Он сообщил, что практически каждый третий погибший в ДТП - пешеход, хотя за пять месяцев почти на 20% снизилось количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Вместе с тем в 70% случаев причиной гибели людей остается их собственная неосторожность. "И каждое второе роковое нарушение - попытка перейти проезжую часть в месте, которое для этого не предназначено, то есть вне перехода. Это каждый шестой случай, согласно статистике. Наземный или подземный переход при этом зачастую находятся в зоне видимости. Для безопасного перехода достаточно пройти лишь несколько метров!" - уточнил Черников.

По его словам, каждый семнадцатый случай гибели пешехода - это движение вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта.

Штрафы

Подавляющее большинство всех штрафов, выписанных с начала года за нарушение правил дорожного движения, связано с превышением скорости на 20-40 км/ч, сообщил Черников.

"Если посмотреть на статистику этого года, за пять месяцев чаще всего водители получали штрафы как раз за превышение скорости от 20 до 40 км/ч (39 млн административных штрафов). За превышение от 40 до 60 км/ч - 1,1 млн", - сказал он. Еще миллион штрафов, уточнил Черников, было выписано за непристегнутый ремень безопасности, 3 млн раз водители игнорировали дорожные знаки и разметку и 1,2 млн - стоп-линию, красный сигнал светофора.

Он сообщил, что более 85% всех штрафов было вынесено системами фотовидеофиксации. Черников считает, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей, так как возможность получить штраф заставляет их соблюдать ПДД, а значит, снижается риск возникновения ДТП, поэтому водители должны быть предупреждены о наличии камер на том или ином участке дороги. "В соответствии с поручениями президента и правительства РФ МВД России подготовило изменения в ПДД, которые предполагают установить новое обозначение комплексов фотовидеофиксации с помощью информационных знаков "Фотовидеофиксация", - пояснил глава ГИБДД. На загородных участках дорог комплексы планируется обозначать знаками на расстоянии 150-300 м до зоны контроля, а при въезде в населенные пункты такой знак будет устанавливаться со знаками "Начало населенного пункта". "Реализация этих мероприятий в совокупности с практикой уведомления о местах размещения систем фотовидеофиксации с помощью электронных ресурсов, в том числе официального сайта Госавтоинспекции, позволит удовлетворить запрос граждан на получение такой информации", - заключил Черников.