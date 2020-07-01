Общественная палата обнаружила фейковые сайты для электронного голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Активисты Общественной палаты (ОП) выявили сайты, содержащие ложную информацию о голосовании по конституции, а также фейковые порталы для электронного голосования. Об этом сообщил в среду руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич на брифинге в ситуационном центре.

"Нами выявлены были поддельные сайты, посвященные голосованию: поддельные сайты для электронного голосования и поддельные сайты, разъясняющие фейковый порядок голосования", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что на таких сайтах в том числе указывалась ложная информация "о том, что голосовать можно до 5 июля включительно, с 16 лет, не нужен паспорт". "То есть кампания против голосования, против поправок ведется системно", - подчеркнул Малькевич.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.