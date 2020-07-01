Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил в среду 0,96. В Москве он находится на уровне 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России этот показатель не поднимается выше единицы с 16 июня, в столице - почти месяц, с 4 июня.

Коэффициент находится ниже единицы в семи из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Превышает эту отметку он в Свердловской области (1,22), Санкт-Петербурге (1,07) и Нижегородской области (1,03).

В Подмосковье показатель равен 0,73, в Ростовской области - 0,8, в Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе - 0,91, в Воронежской области - 0,92, а в Красноярском крае - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.