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Вынужденным переселенцам из Чечни, утратившим статус, могут выделить участки в Ингушетии

Ранее группа вынужденных переселенцев из Чечни, которые захотели остаться жить в Ингушетии, организовала в Магасе несанкционированную акцию по записи видеообращения

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассматривают возможность выдачи земельных участков под ИЖС вынужденным переселенцам из Чечни, утратившим такой статус. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

По информации пресс-службы МВД по региону, во вторник днем группа вынужденных переселенцев из Чечни, которые пожелали остаться на постоянное место жительства в Ингушетии, организовала в Магасе несанкционированную акцию по записи видеообращения. Полиция составила протоколы на четверых жителей.

"Планируется подготовить предложения по выделению в комиссионном порядке земельных участков под ИЖС семьям переселенцев, утративших статус вынужденного переселенца, получивших помощь от государства и не решивших свои жилищные проблемы. А до конца июля планируется рассмотреть вопрос о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на общих основаниях данную категорию граждан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены обеспечить государственными жилищными сертификатами до конца 2021 года все семьи вынужденных переселенцев, утратившие жилье в результате кризиса в Чечне.

Более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время военных кампаний 1990-х годов. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику.

После принятия в 2015 году поправок к ФЗ "О вынужденных переселенцах" все, кто получил компенсацию или иную форму господдержки, утрачивают статус вынужденного переселенца. Однако часть вынужденных переселенцев получила небольшие суммы, которых не хватило на приобретение жилья.

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РоссияИнгушетияЧечня
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