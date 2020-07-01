Участки для голосования по поправкам к конституции закрылись на Камчатке и Чукотке

ТАСС, 1 июля. Более 240 избирательных участков для голосования по поправкам к конституции закрылись в 20:00 (11:00 мск) в самых восточных регионах России - на Камчатке и Чукотке, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.

"Очень спокойно мы отработали этот день, нареканий к нашей работе не было. Избиратели звонили на горячую линию, но не по поводу нарушений, а для того, чтобы узнать, как пригласить членов УИК на дом. Я благодарна коллегам за работу, мы готовы приступить к подсчету голосов", - сказала председатель избиркома Камчатского края Инга Иринина.

По состоянию на 15:00 (06:00 мск) на Камчатке проголосовали 40,07% избирателей, на Чукотке на 55 избирательных участках - 70,81%.

"Скажу откровенно, что некоторые поправки я ждала больше двадцати лет. И я очень рада, что этот день настал. Важнейшими считаю поправки о запрете на двойное гражданство для чиновников и о том, что все средства людей, которые будут претендовать на государственные должности, должны храниться на территории Российской Федерации. Это, безусловно, даст определенное чувство ответственности чиновникам и поможет государству в борьбе с коррупцией", - сказала активистка ОНФ в Камчатском крае Валерия Гриценко.

Голосование продолжается в других регионах ДФО. К 15:00 по местному времени в Хабаровском крае явка составила 38,45%, в ЕАО - 67,42%, в Сахалинской области - 62,64%, в Приморье - почти 56%.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.