Музеи Московского Кремля откроются 3 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля (ММК) откроются для посетителей 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба ММК в среду.

Музеи Кремля были закрыты для посещения, как и другие учреждения культуры, из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"3 июля 2020 года Музеи Кремля начнут работу после периода самоизоляции. Будет открыта Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения", - говорится в сообщении.

Посещение Оружейной палаты и архитектурного ансамбля Соборной площади организовано по сеансам. Билеты можно приобрести заранее на сайте музея.

"Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек. Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.

Там напоминают, что гостям музея необходимо использовать маски и перчатки. Посетители смогут приобрести их в кассе и музейном магазине. Сотрудники также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.