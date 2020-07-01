Участок в Шиесе, где планировали строить мусорный полигон, рекультивируют до 2031 года

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области до 2031 года проведут полную рекультивацию участка у станции Шиес, где ранее планировалось разместить мусорный полигон. По проекту рекультивации предполагается очистить участок от мусора, восстановить плодородность и лесные насаждения, говорится в ответе правительства региона на депутатский запрос (текст ответа имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее ТАСС сообщал, что власти Архангельской области 9 июня расторгли соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" по созданию мусорного полигона, исключили проект строительства мусорного полигона из списка приоритетных инвестиционных проектов.

"Срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять более 15 лет. Согласно утвержденному проекту рекультивации перевод нарушенных земель в покрытую лесом площадь может состояться в 2031 году, что не превышает установленных сроков", - говорится в ответе на запрос.

В документе также уточняется, что рекультивация участка стартовала в начале апреля, она включает в себя два этапа. Первый является техническим, он будет проходить в течение 2020-2021 годов. За это время планируется освободить участок от строительного мусора, а также завезти плодородный слой почвы и разровнять его по всей площади участка. Второй этап называется биологическим, в этот период предполагается восстановить плодородие почв на участке путем внесения удобрений и лесопосадок, эти работы планируется выполнить до 2024 года.

О полигоне

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес. В ООО "Технопарк" отметили, что считают возведенные постройки временными, компания в случае необходимости готова провести дополнительную экспертизу. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде 17 июня назначил повторную экспертизу по ходатайству ООО "Технопарк" по делу о сносе части возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.