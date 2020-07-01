Названа причина смерти Виктора Проскурина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Причиной смерти заслуженного артиста России Виктора Проскурина, умершего на 69-м году жизни, стал приступ на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом в среду ТАСС сообщила его жена Ирина Хонда.

"У него была хроническая обструкция легких. Случился приступ", - сказала она.

По ее словам, дата прощания пока не известна. "Я нахожусь в другом городе, завтра или послезавтра будет информация", - пояснила она.

Виктор Проскурин получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К. Симонова. Массовому теле- и кинозрителю стал широко известен после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.